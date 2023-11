Un transfert du PSG fait enrager le clan Mbappé

Thibault Morlain

Très actif lors du dernier mercato estival, le PSG a multiplié les transferts. Luis Campos est notamment parti chercher Kang-in Lee à Majorque contre environ 20M€. Le Sud-Coréen a ainsi posé ses valises à Paris, suscitant alors un énorme engouement de la part de ses compatriotes. De quoi créer une certaine jalousie dans l’entourage de Kylian Mbappé ?

Excellent sur le terrain avec le PSG, Kang-in Lee ne cesse de voir sa cote de popularité grimper auprès des fans parisiens. En revanche, elle est au maximum du côté des fans sud-coréens. Auprès de ses compatriotes, Kang-in Lee est une véritable star et cela se répercute notamment d’un point de vue marketing au PSG…



Kang-in Lee fait mieux que Mbappé

En à peine quelques semaines, la folie Kang-in Lee s’est emparée de Paris. Et c’est ainsi que les ventes de maillot floqué du nom du Sud-Coréen feraient un véritable carton. En effet, selon les derniers échos notamment rapportés par Abdellah Boulma, Kang-in Lee serait tout simplement le joueur qui vendrait le plus de maillots et ce devant Kylian Mbappé.

Le clan Mbappé jaloux

Kang-in Lee ferait donc un véritable carton au PSG et ça ne plairait pas forcément au clan Mbappé. En effet, selon les informations de Romain Molina, dans l’entourage de l’international français, on serait jaloux de ce qui se passe autour du Sud-Coréen, qui vend bel et bien le plus de maillots du PSG.