Révolution au PSG avec un joueur, c’est du jamais vu

Jean de Teyssière

L'arrivée de Kang-in Lee, en plus d'être un joli coup sportif et aussi un excellent coup commercial. Les maillots du Sud-Coréen se vendent comme des petits pains, aussi bien que ceux de Kylian Mbappé. En Corée du Sud, Kang-in Lee est déjà une star et sa venue au PSG a entraîné une vague d'amour pour le club parisien jamais vue avant.

La bonne pioche du mercato du PSG se nomme Kang-in Lee. Le milieu offensif sud-coréen fait déjà l'unanimité au sein du club et chez les supporters. Le Sud-Coréen est également une énorme star en Corée du Sud, ou on le compare déjà à Heung-min Son. En attendant, il permet au PSG d'être l'un des clubs les plus populaires de Corée du Sud.

Kang-in Lee, star depuis 2007

Les Sud-Coréens n'ont pas découvert Kang-in Lee lorsqu'il est devenu footballeur professionnel. Le milieu de terrain avait participé à une émission de télé réalité, qu'il avait d'ailleurs remportée. En 2007, alors âgé de 5 ans, le jeune Kang-in Lee participe à Fly Shoot Dori , consacrée aux jeunes footballeurs.

«Je n’avais jamais vu autant de maillots du PSG dans un stade autre que le Parc»