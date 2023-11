PSG : Il annonce la couleur face à Mbappé

Alexis Brunet

Ce samedi après-midi, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Le club de la capitale voudra se remettre de sa défaite face à l'AC Milan en Ligue des champions. Mais l'équipe de Will Still ne compte pas se laisser faire, à l'image de son gardien, Yehvann Diouf. Ce dernier a d'ailleurs étudié la spéciale de Kylian Mbappé, mais cela pourrait ne pas suffire.

Après sa défaite face à Newcastle en Ligue des champions, le PSG avait parfaitement rebondi, en s'imposant en Ligue 1, face au Stade Rennais, sur le score de 1-3. Luis Enrique espère que ses joueurs feront de même face à Reims, après la défaite de mardi dernier, contre l'AC Milan. S'ils y arrivent, les Parisiens deviendront leader du championnat par la même occasion.

Un match spécial pour Yehvann Diouf

Face au PSG, Yehvann Diouf va vivre un match particulier. En effet, le gardien du Stade de Reims a avoué, au Parisien , qu'il était supporter du club de la capitale lorsqu'il était petit. « Je suis natif de Montreuil dans le 9-3. Gamin, je supportais ce club, le meilleur de France. J’allais au Parc. J’ai suivi l’évolution du PSG depuis son rachat par le Qatar. Paris ou pas, ça ne change rien à mon approche. J’ai envie de gagner toutes nos rencontres. Que ce soit le PSG, Clermont, Nice ou Lyon, ma motivation est la même. L’objectif, c’est zéro but. »

Mercato : Le PSG a déjà trouvé le successeur de Mbappé https://t.co/Hirs0CNkef pic.twitter.com/zquGwDsoCn — le10sport (@le10sport) November 11, 2023

«J’ai un peu étudié sa spéciale»