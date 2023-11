Le PSG tente un pari, c’est totalement validé

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG a mis la main sur de nombreux joueurs. Certains étaient déjà très connus du grand public comme Ousmane Dembélé, et d'autres un peu moins, à l'image de Kang-in Lee. Malgré son relatif anonymat, le Sud-Coréen a réussi à se faire une place dans l'effectif parisien, et il commence à gagner de plus en plus de temps de jeu. L'ancien Majorquin apporte quelque chose de différent au champion de France, et cela n'est pas pour déplaire à Laurent Robert.

Ce samedi après-midi, face à Reims, Kang-in Lee pourrait bien être titulaire avec le PSG, face au Stade de Reims. Le Sud-Coréen a livré dernièrement de bonnes performances, qui font de lui un candidat légitime pour figurer dans le onze de départ de Luis Enrique. L'ancien joueur de Majorque est notamment en balance avec Vitinha.

Lee bientôt titulaire indiscutable au PSG ?

A l'avenir, il est possible que Kang-in Lee deviennent un titulaire récurent du PSG. Selon Laurent Robert, interrogé par Le Parisien , le Sud-Coréen ne veut pas être un remplaçant de luxe, et il met la pression sur Vitinha. « Il a envie de prouver et de montrer qu’il n’est pas là pour être un remplaçant de luxe. Ce qu’il veut, c’est enchaîner les matchs et à travers ses prestations il met la pression sur Vitinha qui n’a pas encore exploité tout son potentiel et qui a pu, peut-être, avoir un petit excès de confiance. »

Robert est dithyrambique sur Lee