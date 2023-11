Il est choqué par Mbappé, «un joueur de classe mondiale»

Jean de Teyssière

Dernière journée de Ligue 1 avec l'ultime trêve internationale de l'année. Le PSG se déplacera à Reims, quatrième du championnat. Un an après avoir réussi à garder ses cages inviolées face Kylian Mbappé et Neymar, le gardien rémois, Yehvann Diouf espère réaliser la même chose face au numéro 7 parisien, qu'il qualifie de joueur de classe mondiale.

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG voudra sans doute continuer à étirer encore un peu plus son record. Désormais à 224 buts en 274 rencontres, le numéro 7 parisien semble tout de même avoir plus de mal en ce début de saison. Sans doute est-ce lié à sa préparation estivale quasiment inexistante. En tout cas, Mbappé va devoir trouver la faille face à la 4ème meilleure défense du championnat.

«Que ce soit le PSG, Clermont, Nice ou Lyon, l’objectif, c’est zéro but»

Les matchs face au PSG sont particuliers pour le gardien de Reims, Yehvann Diouf, comme il l'explique dans Le Parisien : « Je suis natif de Montreuil dans le 9-3. Gamin, je supportais ce club, le meilleur de France. J’allais au Parc. J’ai suivi l’évolution du PSG depuis son rachat par le Qatar. Paris ou pas, ça ne change rien à mon approche. J’ai envie de gagner toutes nos rencontres. Que ce soit le PSG, Clermont, Nice ou Lyon, ma motivation est la même. L’objectif, c’est zéro but. »

«Mbappé ? On évoque un joueur de classe mondiale»