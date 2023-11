Il galère au PSG, Luis Enrique calme le jeu pour son retour

Alexis Brunet

Cet été, Marco Asensio est passé du Real Madrid au PSG. L'Espagnol a réalisé un bon début de saison, puis il s'est blessé avec sa sélection. L'attaquant a dernièrement repris l'entraînement collectif, mais Luis Enrique ne souhaite pas aller trop vite avec son compatriote, et désire qu'il retrouve une condition physique avant tout.

Le PSG a complètement modifié son attaque cet été. Le club de la capitale a perdu entre autres Lionel Messi et Neymar. Deux départs de poids, qu'il a fallu compenser. Paris a décidé de miser sur Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kang-in Lee, et Marco Asensio.

Marco Asensio est revenu de blessure

Pour le moment, à part Kang-in Lee, les attaquants du PSG ne donnent pas grande satisfaction. Marco Asensio avait bien démarré, mais il a été blessé par la suite. L'Espagnol vient d'ailleurs de reprendre l'entraînement collectif. Présent en conférence de presse, Luis Enrique souhaite toutefois prendre son temps avec l'ancien joueur du Real Madrid. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « C'est vrai qu'il est sorti de l'infirmerie, il peut revenir dans le groupe, mais il faut qu'il retrouve une condition physique. On verra quand est-ce qu'il sera en mesure d'être compétitif de nouveau. »

Asensio peut jouer à différents postes