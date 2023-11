 Galtier se lâche sur le nouveau crack du PSG

Alexis Brunet

Depuis le début de saison, Waren Zaïre-Emery est titulaire au PSG. Le joueur de 17 ans impressionne tout le monde, et il a même été sélectionné par Didier Deschamps, pour le prochain rassemblement des Bleus. Le milieu de terrain s'épanouit avec Luis Enrique, mais c'est Christophe Galtier qui l'a lancé en pro. L'ancien coach de l'OGC Nice était tout bonnement bluffé par le Parisien.

Le vestiaire du PSG est composé de certains des plus grands joueurs du monde. Il n'est donc pas facile pour un jeune joueur de se faire une place, mais un élément y arrive depuis quelque temps. En effet, Warren Zaïre-Emery s'est imposé au sein de la formation parisienne, au point d'être un titulaire indiscutable, à seulement 17 ans. Le Français est l'un des chouchous de Luis Enrique.

Galtier a lancé Zaïre-Emery

Luis Enrique est donc tombé sous le charme de Warren Zaïre-Emery, lorsqu'il a débarqué à Paris. L'Espagnol n'a pas hésité à lui faire confiance, et à l'installer titulaire, malgré son jeune âge. Mais l'entraîneur qui a lancé WZE en pro au PSG se nomme Christophe Galtier. Le tacticien français lui avait donné quelques titularisations la saison dernière, avec notamment une face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Galtier a été bluffé par Zaïre-Emery