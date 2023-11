PSG : Thierry Henry a choisi le successeur de Zaïre-Emery

Hugo Chirossel

Alors que Warren Zaïre-Emery a été sélectionné pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps, Thierry Henry quant à lui a perdu son capitaine. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs avait remis le brassard au milieu de terrain du PSG depuis sa prise de fonction. Il a annoncé que ce serait désormais Castello Lukeba qui aura cette responsabilité.

« Salut c’est Warren ! Je viens d’apprendre que je suis sélectionné en équipe de France pour la première fois, je suis très content et très heureux . » Dans une vidéo publiée par le PSG, Warren Zaïre-Emery a réagi à sa première convocation en équipe de France. Une convocation qui est tout sauf une surprise. Sa présence pour le prochain rassemblement des Bleus était attendue et Didier Deschamps l’a confirmé ce jeudi au moment de dévoiler sa liste.

Lâché par l’OM, Thierry Henry lui fait une surprise https://t.co/i0TtSibqb6 pic.twitter.com/Mi7048jM3d — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

«Warren le mérite»

« Warren le mérite par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, son éducation, comment il se comporte », a réagi Thierry Henry au micro de La chaîne L’Équipe . « Je pourrais en parler pendant des heures. Je tire un coup de chapeau aux parents. On dit parfois que certains jeunes ne sont pas bien entourés. Il est très bien entouré. Je peux parler de nos matchs contre la Bosnie et Chypre, il passait ses épreuves du bac entre ces deux matchs. Qui fait ça à cet âge ? Il est sur le terrain l'un des meilleurs joueurs du PSG et il fait ça en même temps. Bravo ! Je suis content pour lui. Bravo aussi aux parents ! Ils ont éduqué un drôle de bonhomme . »

Lukeba nouveau capitaine des Espoirs