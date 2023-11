Un mensonge est révélé sur le mercato du PSG

Benjamin Labrousse

Lors de la dernière journée du mercato estival cet été, le PSG a réussi à boucler l’arrivée de Randal Kolo Muani lors des dernières minutes du marché des transferts. Alors que l’Eintracht Francfort souhaitait de son côté récupérer Hugo Ekitike, ce dernier avait refusé un départ en Allemagne, provoquant la colère des dirigeants parisiens. Pourtant, ce dossier pourrait s’avérer plus complexe. Explications.

Ce feuilleton aura enflammé les dernières journées du mercato estival. À la recherche d’un nouvel attaquant de pointe après l’arrivée de Gonçalo Ramos quelques semaines en amont, le PSG décidait en août dernier de recruter Randal Kolo Muani. Si le transfert de l’attaquant de 24 ans s’est finalement réalisé, le club de la capitale était à deux doigts de se manquer…

Le PSG en colère contre Ekitike

Et pour cause. De nombreux médias affirmaient le 31 août dernier que l’arrivée de Randal Kolo Muani au PSG était étroitement liée à celle d’Hugo Ekitike à l’Eintracht Francfort. Cette opération croisée aurait ainsi pu permettre au PSG d’amortir le prix du transfert de Randal Kolo Muani, tout en permettant à Hugo Ekitike de se relancer après une première saison difficile à Paris. Toutefois, l’ancien rémois aurait refusé un départ en Allemagne, et aurait ainsi provoqué la colère des dirigeants du PSG. Au final, le club parisien aura réussi à convaincre Francfort avec 90M€ pour l’attaquant de 24 ans, mais de son côté, rien ne va plus pour Ekitike.

Francfort n’aurait pas véritablement tenté de recruter Ekitike