Il utilise Messi pour insulter Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a un peu plus d’un an, Kylian Mbappé choquait l’Amérique du Sud avec ses propos concernant la supériorité du football européen où chaque nation dispute régulièrement des matches de haut niveau contrairement au continent sud-américain. Des propos qui font encore réagir aujourd’hui Felipe Melo qui insulte l’attaquant du PSG.

L'année dernière, Kylian Mbappé avait fait une sortie qui avait déclenché une polémique en Amérique du Sud puisque l'attaquant du PSG estimait que le football européen était beaucoup plus relevée.

Grande nouvelle au PSG, il sort du silence https://t.co/LEszAEqD16 pic.twitter.com/EG8AjyrTmz — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

La sortie polémique de Mbappé

« L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. C’est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné », confiait ainsi Kylian Mbappé en mai 2022. Une sortie qui n’a pas du tout plu à Felipe Melo.

«Mbappé est un imbécile»