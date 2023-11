Mbappé s’agace pour une autre star du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pris en grippe par les supporters du Milan AC pour son retour à San Siro mardi soir en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a eu droit à un accueil particulièrement hostile. Et Kylian Mbappé a tenu à assurer la défense de son coéquipier du PSG après la rencontre...

Parti gratuitement du Milan AC en 2021 pour s'engager avec le PSG, Gianluigi Donnarumma avait laissé un goût très amer aux supporters milanais. Le gardien italien, pur produit du centre de formation du club rossonero , avait en effet refusé les différentes offres de prolongation formulées à l'époque pour débarquer libre au PSG avec un salaire bien plus confortable. C'est la raison pour laquelle les supporters du Milan AC l'ont copieusement sifflé mardi dernier lors du match de Ligue des Champions, en lui jetant également des faux billets sur le terrain...

Mbappé réagit pour Donnarumma

Interrogé en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé a condamné ces réactions de la part des supporters du Milan AC envers Donnarumma : « Il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile pour Gigio. Je pense que c’était un peu too much. Mais c’est le football d’aujourd’hui, les supporters font ce qu’ils veulent, on ne peut pas leur dire ce qu’ils ont à faire, mais on a essayé de protéger au mieux Gigio », indique l'attaquant du PSG, qui assure donc la défense de son coéquipier.

« C'est normal, le foot c'est de la passion »