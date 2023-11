Cette star de Deschamps écoeure le PSG, c'est historique

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est incliné face à l'AC Milan. Alors que les deux équipes étaient dos à dos, Olivier Giroud a offert la victoire aux Rossoneri en faisant trembler les filets de Gianluigi Donnarumma. Grâce à cette réalisation, l'attaquant de 37 ans est devenu le buteur le français le plus âgé de l'histoire de la Ligue des Champions.

Après son carton au Parc des Princes (3-0, le 25 octobre), le PSG a retrouvé l'AC Milan ce mardi soir à San Siro, et ce, pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Après avoir mené 1-0 grâce au premier but de Milan Skriniar sous les couleurs parisiennes, les hommes de Luis Enrique ont vu les Rossoneri égaliser. En effet, Rafael Leao a réussi un geste acrobatique dans les six mètres de Gianluigi Donnarumma.

Giroud a marqué contre le PSG ce mardi soir

Malheureusement pour le PSG, l'AC Milan a finalement remporté la rencontre grâce à ses Français. A la suite d'un centre de Theo Hernandez, Olivier Giroud a offert la victoire aux Rossoneri en convertissant l'offrande de son compatriote de la tête. Et grâce à cette réalisation face au PSG, Olivier Giroud a battu un nouveau record.

Giroud est le plus vieux buteur français en LDC