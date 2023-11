PSG - Real Madrid : L’Espagne s’enflamme, Mbappé peut trembler

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Hasard du calendrier (ou non), Rafaela Pimenta a été aperçue dans les travées du Santiago Bernabeu ce mercredi, alors que la presse espagnole indiquait quelques minutes auparavant que le Real Madrid avait décidé de lâcher l’affaire pour Kylian Mbappé. La présence de l’agente d’Erling Haaland à Madrid ne laisse ainsi personne indifférent.

Alors que le mercato estival est encore loin, les spéculations sont déjà nombreuses sur les plans du Real Madrid, surtout après le départ de Karim Benzema, qui n’a pas été remplacé. Le week-end dernier, la formation merengue niait toute discussion avec Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire à l’issue de la saison, et selon la Cadena SER , aucune offensive ne serait à l’ordre du côté du Real Madrid, qui aurait abandonné la piste.

PSG : Mbappé se fait recaler, voilà la raison ! https://t.co/azkJaWuMf3 pic.twitter.com/a89TGrB4sT — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

L’agente d’Erling Haaland à Madrid

Et c’est dans ce contexte que Rafaela Pimenta a été aperçue au Santiago Bernabeu ce mercredi soir à l’occasion du match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Braga (3-0). Depuis le décès de Mino Raiola, c’est elle qui gère, notamment, la carrière d’Erling Haaland.

Mbappé éclipsé ?