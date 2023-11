PSG : Mbappé se fait recaler, voilà la raison !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le contrat de Kylian Mbappé s'achève en juin prochain et pour le moment, son avenir est toujours incertain. Une prolongation au PSG est encore envisageable, mais selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait décidé de se retirer définitivement de ce dossier. Trois principales raisons sont évoquées pour justifier ce coup de théâtre.

Le feuilleton Mbappé semble interminable. Alors qu'il a refusé d'activer une clause dans son contrat pour prolonger d'une saison, l'attaquant du PSG voit donc son contrat s'achever en juin prochain ce qui lui offre deux options pour son avenir en vue de la saison prochaine. Soit il prolonge, soit il part libre. Et jusque-là, le Real Madrid semblait être la piste la plus chaude.

Le Real Madrid abandonne Mbappé

Néanmoins, la presse espagnole a lâché une petite bombe mercredi en révélant que le Real Madrid avait décidé de se retirer de ce dossier. Le club merengue aurait donc décidé de ne pas recruter Kylian Mbappé. Un choix ferme et définitif.

Trois raisons sont évoquées