Mercato : Le PSG commet «une monumentale erreur»

Cet été, le PSG a pris la décision de se séparer de plusieurs cadres de son effectif à l'image de Marco Verratti qui a rejoint le Qatar pour un transfert avoisinant les 45M€. Mais aujourd'hui, le départ du milieu de terrain italien fait grandement parler compte tenu du fait que le PSG semble manquer de créativité dans l'entrejeu. Laurent Perrin n'hésite donc pas à parler de «monumentale erreur».

Le mercato estival aura été animé du côté du PSG. En effet, pas moins de 11 nouveaux joueurs sont arrivés, et en parallèle, le club de la capitale a réussi son dégraissage le plus impressionnant de l'ère QSI en se séparant de plusieurs joueurs majeurs dont Marco Verratti, qui a rejoint Al-Arabi au Qatar pour environ 45M€. Mais alors que le PSG s'est incliné à San Siro contre l'AC Milan (1-2), le journaliste du Parisien Laurent Perrin regrette le départ de Marco Verratti dont la créativité manque cruellement à l'équipe de Luis Enrique.

«L’avoir laissé partir est une monumentale erreur»

« Dès que le niveau monte, le milieu prend l’eau. Ugarte a été méconnaissable, 73% de ses duels perdus et seulement 11 ballons touchés ! Il a mis tout le reste de l’équipe en difficulté. Et Luis Enrique n’a rien fait pour le mettre dans une situation plus confortable. Compte-tenu de ce qu’il leur est demandé, les trois milieux doivent être à 120% physiquement. Si l’un flanche, les deux autres coulent avec lui. Et il n’y a pas de plan B. Kang-In Lee est intéressant à ce poste mais il a beaucoup à apprendre. Plus globalement, l’équipe manque de créateur, un joueur capable de mettre sur orbite les attaquants quand la situation est bloquée, quand Paris est face à une équipe compacte. C’est un vrai problème. Verratti aurait rendu bien des services. L’avoir laissé partir est une monumentale erreur. On s’en rend compte au fil des semaines », regrette-t-il dans un chat organisé sur le site du Parisien .

«Le PSG avait besoin de son talent et de son expérience»