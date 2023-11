Mbappé fait une grosse erreur avec le PSG ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, le PSG est en grande difficulté à l'extérieur en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale s'est incliné à la fois à Milan et à Newcastle lors de la phase de groupes de la C1. Malgré son statut de vice-capitaine, Kylian Mbappé ne parvient pas à se muer en leader lorsque son équipe est en difficulté.

Sous l'égide de Luis Enrique, le PSG réalise un parcours mitigé en Ligue des Champions. Très solide à domicile, le club de la capitale a enchainé les contre-performances à l'extérieur. En effet, le PSG s'est imposé au Parc des Princes face au Borussia Dortmund et à l'AC Milan (2-0 et 3-0), mais s'est incliné sur la pelouse de Newcastle (1-4) et celle des Rossoneri (1-2).

PSG : Mbappé trahit un club, sa vengeance est validée https://t.co/Q0YHd0h97m pic.twitter.com/SfA7WPMaVg — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Mbappé peine à être un vrai leader au PSG

Selon les informations du Parisien , le PSG n'a pas pu compter sur les cadres de son vestiaire quand ça allait mal contre Newcastle et l'AC Milan. Par exemple, Kylian Mbappé - qui est vice-capitaine parisien - n'a pas du tout endossé son rôle.

Mbappé se coupe de ses coéquipiers