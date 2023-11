PSG : Une stratégie est dévoilée pour cette nouvelle star

Benjamin Labrousse

Phénomène de précocité, Warren Zaïre-Emery prend progressivement de l’ampleur au sein du PSG. Mais alors que ce dernier a officiellement été convoqué en équipe de France ce jeudi, la notoriété du joueur âgé de 17 ans risque d’exploser. Un ancien formateur du numéro 33 a ainsi révélé par quels moyens Zaïre-Emery a réussi à s’imposer aussi rapidement.

Le PSG rayonne. Si les résultats du club de la capitale peuvent sembler mitigés en ce début de saison, Paris peut toutefois entrevoir de nombreux signaux laissant place à l’optimisme. Parmi ces derniers, se trouve l’éclosion au plus haut niveau de Warren Zaïre-Emery. Véritable joyau, le natif de Montreuil fait les beaux jours du PSG, et symbolise cette volonté parisienne de lancer de nombreux jeunes, qui plus est des joueurs issus du centre de formation. Polyvalent, très complet, Warren Zaïre-Emery brille de par sa capacité à faire jeu égal (voire plus) avec certains adversaires beaucoup plus âgés que lui, et ce, notamment sur le plan physique.

C’est le grand jour pour ce phénomène du PSG ? https://t.co/rjM30FpbAZ pic.twitter.com/TvYdjzhUQH — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

« L'idée étant de permettre au garçon de résoudre des problèmes »

Ancien formateur de Warren Zaïre-Emery au sein de l’école du foot du PSG, Abdou Fall a révélé comment confronter le jeune joueur à des adversaires plus âgés lui a ensuite permis de progresser très rapidement. « Avec Warren, l'idée était de le mettre avec des joueurs plus âgés pour le mettre en difficulté sur les séances d'entraînement, les oppositions. L'idée étant de permettre au garçon de résoudre des problèmes, que ce soit avec moins de temps, moins d'espaces, des contraintes plus fortes » , a déclaré ce dernier à RMC .

« Cela nous a permis de savoir quelle était réellement sa limite »