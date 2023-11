PSG : «C'est maintenant», Mbappé réagit à la grande nouvelle !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du PSG, Warren Zaïre-Emery vient d'être récompensé par Didier Deschamps. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a convoqué le crack de 17 ans pour le prochain rassemblement des Bleus. Fier de son coéquipier en club, Kylian Mbappé s'est enflammé sur les réseaux sociaux.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est devenu un titulaire incontestable et incontesté au PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique. Et alors qu'il enchaine les performances XXL en 2023-2024, le crack de 17 ans a alarmé Didier Deschamps. A tel point que le sélectionneur des Bleus a décidé de faire appel à Warren Zaïre-Emery pour les deux prochains matchs de l'équipe de France (Gibraltar le 18/11 et Grèce le 21/11).

Deschamps appelle Zaïre-Emery en Bleu

Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Didier Deschamps a annoncé sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Et Warren Zaïre-Emery a été choisi pour la première fois par le sélectionneur tricolore. Une nouvelle qui enchante Kylian Mbappé.

«Pas besoin d'attendre, félicitations»