En plein cauchemar, Mbappé veut protéger une star du PSG

Mardi soir, Gianluigi Donnarumma s'attendait probablement à vivre une soirée compliquée pour son retour à San Siro. Et ce fut le cas puisque les supporters de l'AC Milan lui ont réservé un accueil houleux. Conspué à chaque fois qu'il touchait le ballon, le portier du PSG a également reçu des billets à son effigie insistant sur son statut de mercenaire. Un comportement critiqué par Kylian Mbappé.

Deux ans après son départ en mauvais terme de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma était de retour à San Siro mardi où il a reçu, comme attendu, un accueil glacial. Conspué, le gardien de but du PSG a même vu le public milanais lui jeter des faux billets de « Dollarumma ». Un jeu de mots des Rossoneri pour mettre en avant le côté mercenaire de leur ancien chouchou auquel ils n'ont pas pardonné son départ libre vers Paris. Et bien qu'il ait livré une prestation très aboutie, Donnarumma n'a pu éviter la défaite du PSG (1-2) qui conclut pour lui une soirée très compliquée.

«On a essayé de protéger au mieux Gigio»

Au micro de SportItalia , en zone mixte, Kylian Mbappé a évoqué la situation de Gianluigi Donnarumma. « Il y avait beaucoup de bruit. Ils ont réservé un accueil assez difficile pour Gigio. Je pense que c’était un peu too much. Mais c’est le football d’aujourd’hui, les supporters font ce qu’ils veulent, on ne peut pas leur dire ce qu’ils ont à faire, mais on a essayé de protéger au mieux Gigio ».

Luis Enrique impressionné par Donnarumma