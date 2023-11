Une star se fait attaquer, le boss du PSG monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé au PSG durant l'été 2021, Gianluigi Donnarumma pourrait passer un bien mauvais moment ce mardi soir. Le portier italien pourrait recevoir un accueil houleux de la part du public milanais. Loin de faire l'unanimité à Paris, le gardien va devoir montrer qu'il a les nerfs solides. Mais Nasser Al-Khelaïfi ne doute aucunement de ses capacités.

On lui promet l'enfer ce mardi soir. Plus de deux ans après son départ du Milan AC, Gianluigi Donnarumma va retrouver San Siro. Mais l'ambiance promet d'être hostile. Des sifflets devraient accompagner chacune de ses prises de balle et un lancer de faux-billets pourrait avoir lieu. Les supporters milanais ne lui ont pas pardonné son départ pour le PSG durant l'été 2021. Pour certains, Donnarumma a fait ce choix uniquement pour des raisons financières.

Donnarumma ne fait toujours pas l'unanimité

Donnarumma va devoir se montrer solide et prouver qu'il est imperméable à la pression. Une bonne prestation pourrait éloigner les doutes sur son niveau de jeu, notamment son faible jeu. Mais malgré ce point faible, le PSG lui accord toujours sa confiance. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ce mardi, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à le soutenir. Le président du club parisien n'hésite pas à parler de lui comme l'un des meilleurs gardiens au monde.

« Gigio fait partie des meilleurs gardiens du monde »