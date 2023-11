Un attaquant du PSG envoie un message clair à Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison en dents de scie avec le PSG, Ousmane Dembélé semble avoir perdu sa place de titulaire en équipe de France au profit de Kingsley Coman, plus régulier avec le Bayern Munich, mais également en sélection. Malgré tout, l'ancien Rennais ne compte pas abandonner et semble avoir conscience de son manque de constance.

Depuis le précédent rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé semble avoir perdu sa place de titulaire face à Kingsley Coman qui possède un profil assez similaire pour occuper le couloir droit de l'attaque des Bleus. Cependant, l'ailier du PSG ne compte pas lâcher et annonce son intention d'en faire plus en sélection.

Ousmane Dembélé a recalé Luis Enrique ! https://t.co/GwDDxk7T60 pic.twitter.com/mnZcIxoETF — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«Je dois être plus décisif, plus constant en sélection»

« Je dois être plus décisif, plus constant en sélection. C'est comme ça que je vais prendre encore plus de plaisir et enchaîner les matches. Il y a beaucoup de concurrence, mais j'attends plus de moi », confie le numéro 10 du PSG dans les colonnes de L’EQUIPE .

Dembélé annonce la couleur pour l'Euro