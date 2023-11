Critiqué au PSG, il reçoit une belle déclaration

Alexis Brunet

Ces derniers temps, Marquinhos a été quelque peu critiqué sur ses performances avec le PSG. Le défenseur ne serait plus aussi impérial qu'avant. Certains observateurs voulaient même que le brassard de capitaine lui soit enlevé. En tout cas le Brésilien peut compter sur le soutien de son coéquipier, Lucas Hernandez, qui est dithyrambique à son égard.

Au club depuis 2013, Marquinhos est le joueur ayant le plus d'ancienneté au PSG. Le Brésilien en est même le capitaine, et cela depuis le départ de Thiago Silva. Pourtant, le défenseur central ne fait pas l'unanimité. Des voix se sont élevées dernièrement, affirmant qu'il fallait lui enlever le brassard.

Hernandez est fan de Marquinhos

Ces critiques ont probablement touché Marquinhos, mais cette fois-ci, il va pouvoir avoir le sourire. En effet, lors d'une interview pour Le Parisien , Lucas Hernandez a été interrogé au sujet de son coéquipier, et pour lui le Brésilien est tout bonnement le capitaine idéal. « Pour moi, c’est un super capitaine ! Un capitaine, c’est un leader sur le terrain mais c’est surtout un leader en dehors. Quand je suis arrivé, il m’a demandé si j’avais besoin de quoi que ce soit : une voiture, un contact pour le ménage à domicile. Lui aussi a fait en sorte que mon intégration se passe le plus rapidement possible et que je me sente plus à l’aise. »

Marquinhos a été conforté dans son rôle

Lors de son arrivée au PSG, Luis Enrique a laissé le soin à ses joueurs de choisir leur capitaine. Un double vote a eu lieu, et Marquinhos est à chaque fois revenu en tête. Preuve que malgré les critiques, le vestiaire reste fidèle au défenseur parisien.