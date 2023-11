Le Qatar annonce du lourd au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a tout changé ou presque. Pour la première fois depuis l'arrivée du Qatar, le club de la capitale a accepté de se séparer de plusieurs stars à l'image de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti. A l'inverse, le PSG s'est renforcé avec des joueurs plus tournés vers le collectif et qui ont un lien avec le PSG. Un changement que justifie Nasser Al-Khelaïfi.

«Plus qu'une révolution, une évolution»

« Plus qu'une révolution, une évolution. Nous visons le sommet, nous cherchons toujours à nous améliorer et à grandir. Les nouvelles fondations ont besoin de temps, d'un objectif, de patience, de persévérance », lance le président du PSG dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport , avant de se projeter vers l'avenir avec enthousiasme.

«Un projet se construit avec un plan»