Le boss du PSG fait le forcing et boucle un transfert à 50M€

Cet été, le PSG a mené un très large renouvellement d'effectif avec notamment une révolution dans le secteur offensif qui a vu partir Neymar et Lionel Messi. Pour compenser ces départs, le club de la capitale a recruté pas moins de cinq attaquants, dont Ousmane Dembélé qui disposait d'une clause libératoire exceptionnelle de 50M€. Et l'ailier français raconte que c'est Nasser Al-Khelaïfi qui a fait la différence.

Le mercato estival du PSG aura été animé, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, le club de la capitale a mené une véritable révolution au sein de son effectif en se séparant notamment de plusieurs stars dont Lionel Messi et Neymar. Des départs qui ont été compensés par l'arrivée de plusieurs nouveaux attaquants à l'image de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola, Marco Asensio ou encore Ousmane Dembélé.

Le PSG a sauté sur l'occasion Dembélé

L'arrivée de l'ailier du FC Barcelone est d'ailleurs l'un des transferts phares de l'été au PSG. Il faut dire qu'Ousmane Dembélé disposait d'une clause libératoire avoisinant les 50M€. Un montant accessible pour les finances parisiennes, surtout pour un joueur de ce calibre qui sortait de deux très bonnes saisons au Barça. Et pour boucler cette transaction, un homme a été décisif : Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi a tout tenté pour Dembélé