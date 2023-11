Transferts : Le PSG lâche 90M€ pour réaliser «un rêve» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En toute fin de mercato estival, le PSG avait officialisé le recrutement de Randal Kolo Muani au terme d'un long feuilleton. Et le buteur de l'équipe de France, attiré pour 90M€ en provenance de Francfort, indique que cette signature était un rêve d'enfance à ses yeux.

C'est un fait, le PSG n'a pas chômé durant le mercato estival et notamment dans le secteur offensif qui a accueilli de nombreuses recrues comme Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Ce dernier, dont le transfert a été officialisé dans les derniers instants de l'ouverture du marché pour 90M€, a donc réussi à gagner son bras de fer avec l'Eintracht Francfort pour forcer son arrivée au PSG. Et Kolo Muani a ainsi réalisé un rêve d'enfance...

« Un rêve de gosse que je voulais réaliser »

Interrogé au micro de RMC Sport lundi, il s'est confié sans détour sur ce nouveau challenge : « Jouer pour le PSG ? C’était un rêve de gosse que je voulais réaliser et je suis en train de le réaliser. Pour moi c’est juste une fierté de porter ce maillot là et en étant Français surtout. C’est un plaisir de venir au Campus, de voir l’écusson, de jouer pour le Paris Saint-Germain… Pour moi c’est juste un rêve. Je réalise mon rêve et je joue pour continuer à travailler, pour continuer à jouer mon football, à me développer. Je continue à prendre du plaisir tout simplement », indique Kolo Muani.

« Un club mythique »