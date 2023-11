Mercato : Il note un problème et interpelle le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les bons résultats du moment au PSG et la grosse montée en puissance de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Kang-in Lee au milieu de terrain, Samir Nasri estime que ce secteur du jeu manque de profondeur sur le banc et que le PSG devrait encore recruter.

En déplacement sur la pelouse du Milan AC mardi soir, le PSG va débarquer en Italie avec le plein de confiance. Tombeur de Montpellier vendredi en championnat (3-0), le club de la capitale affiche un excellent état de forme, et notamment au milieu de terrain avec les grandes performances récentes de Warren Zaïre-Emery, Kang-in Lee ou encore Vitinha.

Le PSG boucle un transfert, c’est déjà validé https://t.co/X3iJhEHmyV pic.twitter.com/e91qPN2FLK — le10sport (@le10sport) November 6, 2023

Nasri veut un milieu en plus au PSG

Toutefois, dans les colonnes du JDD , Samir Nasri a expliqué que le PSG aurait tout intérêt à se renforcer encore dans l'entrejeu : « Pour moi, il manque encore un joueur créatif au milieu. Le 4-2-4, ça va fonctionner sur certains matchs, mais à City, je pense que tu te fais « trouer ». Ce système a ses limites. Et je trouve l’effectif un peu « short », un peu tendre », estime l'ancien joueur de l'OM.

« Il faudrait des doublures »