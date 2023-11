Le PSG le régale, Mbappé est dos au mur

Axel Cornic

On parle énormément de l’avenir de Kylian Mbappé en ce moment. Il fait dire qu’après les tensions de l’été, la star française n’a toujours pas tranché pour son avenir et son contrat se termine toujours en juin 2024. Mais le Paris Saint-Germain semble avoir tout fait pour le convaincre de rester...

Depuis son arrivée en 2017, Kylian Mbappé n’a jamais hésité à tacler la politique du PSG, que ce soit directement ou indirectement. Cela s’est d’ailleurs intensifié avec la mise en place de la MNM, puisqu’avec Lionel Messi et Neymar le Français semblait être un peu passé au second plan.





PSG : Ousmane Dembélé se fait déjà recaler pour son prochain transfert https://t.co/EAv0DSJD84 pic.twitter.com/QC9Sldmush — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Un mercato pour Mbappé ?

Les Parisiens ont toutefois changé leur fusil d’épaule cet été... et pas qu’un peu ! Exit Neymar et Messi, mais également Marco Verratti ou encore Sergio Ramos. Place à la jeunesse et surtout à des talents français réputés proches de Mbappé, comme Randal Kolo Muani, Lucas Hernandez et surtout Ousmane Dembélé.

Le PSG pourrait bien être en position de force

Ce mercato 2023 n’est absolument pas à prendre à la légère, puisque le PSG l’a clairement fait pour Kylian Mbappé. Ainsi, on peut se demander si ce dernier a vraiment le droit de tout lâcher en fin de saison, pour rejoindre le Real Madrid ou encore Liverpool, des clubs qui pourraient bien ne pas faire les mêmes efforts pour lui.