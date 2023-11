Il prévient le PSG pour le transfert de Mbappé

Arnaud De Kanel

Alors que le feuilleton ne faisait plus les gros titres, la presse espagnole a décidé de le relancer la semaine passée, allant jusqu'à assurer que Kylian Mbappé finirait par rejoindre le Real Madrid et poussant donc le club merengue à démentir par le biais d'un communiqué. Damien Perquis alerte tout de même le PSG sur la gestion de ce dossier brûlant qui pourrait jouer des tours au club de la capitale.

Le feuilleton Kylian Mbappé est relancé en Espagne depuis la semaine dernière. Une nouvelle fois, il est question de l'avenir de la star du PSG, qui serait en discussions avancées avec le Real Madrid. Rumeurs qu'avait immédiatement tenu à démentir le club madrilène dans un communiqué. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », assurait le Real Madrid. Et même si le dossier n'en est qu'au stade des rumeurs, le PSG a tout intérêt à anticiper le départ de Kylian Mbappé selon Damien Perquis.

Mbappé : L'interminable feuilleton relancé

L'ancien défenseur de l'ASSE estime que le feuilleton est interminable. Et tôt ou tard, le transfert de Kylian Mbappé pourrait bien s'effectuer. Damien Perquis exhorte donc le PSG à préparer sa succession.

«Il faudra penser à l’après»