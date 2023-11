PSG : Le Real Madrid s’agace, quel avenir pour Mbappé ?

La rédaction

Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin prochain au PSG. Et comme le10sport.com vous l’a annoncé le 2 octobre dernier, Mbappé ne prendra pas de décision de sitôt. En parallèle, le Real Madrid a publié un démenti samedi au sujet de supposées discussions en coulisses avec Mbappé. Quel avenir est réservé à Mbappé selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Après un été particulièrement mouvementé où il a été éjecté du groupe du PSG en raison de son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé a été réintégré à la mi-août dans l’effectif de Luis Enrique. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG se serait assis sur ses primes de fidélité, ce qui aurait facilité le fait que le dialogue ait été renoué. le10sport.com vous a confié le 2 octobre dernier que Mbappé ne tranchera pas dans les prochaines semaines concernant son avenir.

Le Real Madrid publie un communiqué

Pour autant, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler dans la presse et notamment à l’étranger. En Espagne, le numéro 10 lui serait déjà promis selon El Chiringuito avec un salaire de 31M€ nets. Samedi dernier, le Real Madrid a dit stop et a fait passer le message suivant par le biais d’un communiqué. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ».

C’est confirmé, le PSG va passer à l’action pour Mbappé https://t.co/N9C9KEU00P pic.twitter.com/OKhO8EcQNu — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

«Le Real Madrid ne veut créer aucun problème entre Mbappé et le PSG»

Sur sa chaîne YouTube , le journaliste Fabrizio Romano a pour sa part affirmé que cette sortie du Real Madrid aurait pour but d’apaiser les différentes parties concernées. « Rappelez-vous de ce qu’il s’était passé l’été dernier entre Mbappé et le le PSG. La situation entre les deux était horrible. En juillet, Mbappé ne voyageait pas avec le groupe. Et le Real Madrid ne veut créer aucun problème entre Mbappé et le PSG lors de ce mois de novembre ».

