Zidane annoncé de retour, il dévoile toute la vérité

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane pourrait, prochainement, reprendre du service. Mais le mystère demeure en ce qui concerne son prochain défi. En Angleterre, certains ont évoqué la piste de l'ancien international français pour remplacer Erik Ten Hag à Manchester United. Le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier.

OM, PSG, Real Madrid... Ces derniers mois, Zinédine Zidane a été annoncé dans le viseur de plusieurs équipes. Mais l'ancien international français demeure toujours sans équipe. Le champion du monde 1998 n'a jamais caché son envie de rejoindre un projet solide. Et dernièrement, ce serait l'option Manchester United qui se serait présentée à lui. Selon The Times , Zidane serait dans le viseur de l'équipe anglaise pour remplacer Erik Ten Hag.

Aucune discussion entre Manchester United et Zidane

Journalise italien, Fabrizio Romano a évoqué ce dossier. « Je voulais clarifier une chose à propos d’Erik ten Hag, parce qu’en Angleterre il y a eu de sérieuses rumeurs au cours des dernières 24 heures qui suggéraient que Manchester United était en contact avec d’autres entraîneurs. Zidane était mentionné, Ruben Amorim et aussi d’autres noms comme potentiels candidats pour remplacer ten Hag. Ce que je peux dire, c’est que des sources de Manchester United m’ont confirmé qu’Erik ten Hag était absolument dans la même position qu’il y a quelques semaines. Manchester United ne discute pas avec d’autres entraîneurs » a-t-il confié pour Caught Offside.

Manchester United met la pression sur Ten Hag