PSG : C’est confirmé pour Kylian Mbappé !

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, il faudra faire preuve de patience dans le dossier Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international français n'a pas prévu de dévoiler sa décision tout de suite. D'ailleurs, le joueur n'aurait pas encore tranché entre une prolongation de contrat à Paris et un départ au Real Madrid.

La presse espagnole s'enflamme toujours autant pour le dossier Kylian Mbappé. Certains médias ont annoncé des négociations entre le Real Madrid et le clan Mbappé, et même un accord. Face aux rumeurs incessantes qui apparaissent, le club merengue a décidé de prendre les devants en publiant un communiqué ce samedi.

Le Real Madrid dénonce des fake-news

« Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG » peut-on lire.

Mbappé n'a pas encore tranché