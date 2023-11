PSG : Frayeur au Real Madrid, Mbappé va retourner sa veste ?

Pierrick Levallet

Que fera Kylian Mbappé à l'issue de la saison ? Cette question alimente les rumeurs sur le marché des transferts. Le PSG fait tout son possible pour prolonger le contrat de la star de 24 ans, qui expire en juin prochain. Le Real Madrid, de son côté, suivrait le dossier de près. Mais les Merengue ne feraient plus vraiment confiance à l'international français.

Kylian Mbappé est encore au coeur des rumeurs sur le mercato. L’international français voit son contrat avec le PSG expirer à l’issue de la saison et il n’a toujours pas prolongé pour le moment. Si le club de la capitale fait tout son possible pour convaincre la star de 24 ans de poursuivre l’aventure, le Real Madrid suit le dossier de très près.

Mbappé - PSG : Un grand coup en préparation sur le mercato ? https://t.co/GSEXnC7Qw0 pic.twitter.com/niWLnDQw4t — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Mbappé a retourné sa veste en 2022

La Casa Blanca cherche à mettre la main sur Kylian Mbappé depuis plusieurs années maintenant. Le Real Madrid était d’ailleurs tout proche d’y parvenir en mai 2022. Tout semblait boucler entre le capitaine des Bleus et les Merengue . Mais au dernier moment, Kylian Mbappé a retourné sa veste et a prolongé au PSG.

Le Real Madrid ne lui fait plus confiance