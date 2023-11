Vers un grand retour à l'OM ? Il pose une condition claire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Formé à l'OM, où il évoluera jusqu'en 2008 jusqu'à son transfert à Arsenal, Samir Nasri reste évidemment un supporter du club phocéen. Natif de Marseille, il suit attentivement l'actualité autour de l'OM. Au point d'y revenir un jour ? Samir Nasri fixe toutefois une condition puisqu'il n'envisage pas de devenir dirigeant du club marseillais.

Alors que la formation à l'OM est régulièrement pointé du doigt, Samir Nasri est probablement le joueur formé à l'OM qui a le plus brillé ces dernières années. Transféré à Arsenal en 2008, le meneur de jeu a tout de même réalisé quatre belles saisons au sein du club phocéen. Retraité depuis 2020, Samir Nasri est devenu consultant, mais annonce qu'il souhaite toujours devenir entraîneur.

Nasri veut devenir entraîneur

« L’opportunité Canal+ s’est présentée. Je me suis dit "pourquoi pas ?" Finalement, c’est quelque chose qui me plaît, qui me permet d’être toujours dans l’actualité foot. Et puis analyser, ça me plaît aussi, parce que dans un futur proche, j’aimerais entraîner », assure-t-il dans les colonnes du JDD avant d'être interrogé sur la perspective de devenir dirigeant de l'OM.

«Dirigeant de l'OM ? Non»