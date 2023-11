Une star claque la porte du PSG et voit son rêve se briser

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a, très vite, mis fin aux négociations sur une éventuelle prolongation à Paris. Désireux de quitter la France, l'international argentin espérait rejoindre le FC Barcelone, mais l'opération n'a pu être finalisée. Aujourd'hui à l'Inter Miami, le champion du monde peut profiter de sa famille.

Les tensions étaient palpables entre Lionel Messi et Joan Laporta lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Selon le journaliste Guillem Balague, l'international en voudrait au président du FC Barcelone. La raison ? Le champion du monde souhaitait terminer sa carrière en Catalogne, mais le responsable n'était pas en capacité d'enregistrer son retour. Lors d'un entretien à France Football , Messi a confirmé ces informations.

Messi souhaitait terminer sa carrière au FC Barcelone

« J’aurais effectivement pu revenir au Barça, mais ça n’a pas pu se réaliser. Quand j’ai dû quitter le club (en 2021), ça s’est fait comme ça. Là, c’était un peu pareil, même si les circonstances étaient différentes. Ma première idée a toujours été de rentrer chez moi, de pouvoir jouer de nouveau à Barcelone et d’y prendre ma retraite comme j’en avais toujours rêvé. Mais ça n’a pas été possible. Nous avons donc pris la décision de venir ici (à l’Inter Miami) » a lâché Messi. Finalement, le joueur a pris la décision de filer à l'Inter Miami.

Messi ne regrette pas son choix