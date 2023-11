Le PSG boucle un transfert «magnifique», Luis Enrique est aux anges

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en provenance de Majorque lors du dernier mercato estival, Kang-In Lee est l'une des belles pioches de Luis Campos. D'ailleurs, le conseiller sportif du PSG a été salué par Luis Enrique, qui n'a pas tari d'éloges à l'égard du milieu de terrain sud-coréen, encore buteur face à Montpellier ce vendredi soir (victoire 3-0).

Kang-In Lee est en pleine bourre. Vainqueur des Jeux Asiatiques avec la Corée du Sud, le milieu de terrain est revenu au PSG rempli de confiance. Le joueur enchaîne les prestations de grande qualité et le match face à Montpellier n'a fait que confirmer sa bonne forme. Kang-In Lee a trouvé le chemin des filets et semble faire l'unanimité au sein de la formation parisienne.

Luis Enrique remercie Luis Campos pour Kang-In Lee

Présent en conférence de presse, Luis Enrique a salué le recrutement de Kang-In Lee. « Oui, Kang-In est un joueur qui jouait en Espagne et que nous connaissons très bien depuis le début. C’est un recrutement exceptionnel de Luis Campos et du club. J’ai eu la chance d’arriver au club et de le compter parmi l’effectif en place. Kang-In fait partie de ces joueurs qui, je pense, attirent tous les amateurs de football » a confié l'entraîneur du PSG. Il est revenu plus en détails sur les qualités de son joueur.

Luis Enrique ne pouvait imaginer mieux