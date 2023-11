PSG : Il confirme la révolution du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a radicalement changé de visage durant l'intersaison, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur mais également un mercato particulièrement agité avec de nombreux départs et de nouvelles arrivées. Mais le collectif commence à prendre forme selon Manuel Ugarte qui semble emballé par les idées de jeu instaurées par Luis Enrique.

C'est un fait, le PSG a vécu un mercato estival historique avec pas moins de douze départs définitifs, avec certains éléments majeurs dans le lot comme Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti. Par ailleurs, le club de la capitale a décidé de se séparer de Christophe Galtier pour finalement nommer Luis Enrique au poste d'entraîneur. Sans oublier les onze renforts du mercato, avec certains noms ronflants tels qu'Ousmane Dembélé, Milan Skriniar, Marco Asensio, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani. En clair, le PSG a vécu un été très agité, et il faut donc le temps qu'Enrique mette ses idées tactiques en place.

Mbappé - PSG : Le plan du Real Madrid est en marche ! https://t.co/DplczDD5VW pic.twitter.com/2s8CzLQzDP — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Le PSG a déroulé contre Montpellier

Vendredi soir, avec la réception de Montpellier au Parc des Princes (3-0), le PSG a déroulé et rendu l'une de ses plus belles copies depuis le début de la saison. Notamment sur le plan offensif : « Nous avons ouvert le score très tôt, ce qui nous a facilité les choses. Le match s'est ensuite déroulé de façon très positive, avec de nombreuses situations et occasions en notre faveur. Le deuxième but marqué en seconde mi-temps a été particulièrement crucial. Nous devons continuer sur cette lancée et conserver cet état d'esprit », a indiqué Manuel Ugarte au micro de Prime Video après la rencontre.

Un mercato qui porte ses fruits