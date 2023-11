PSG : «Magnifique», Luis Enrique jubile après ce transfert

Pierrick Levallet

Recruté par le PSG cet été, Kang-In Lee semble enfin se faire son trou dans la capitale. Titulaire lors des deux dernières rencontres, le Coréen s'est montré à son avantage. Luis Enrique ne cache d'ailleurs pas sa joie de pouvoir compter sur les services du joueur de 22 ans et il n'a pas manqué de féliciter la direction parisienne pour ce transfert.

Cet été, le PSG s’est montré très actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées pour se renforcer, dont celle de Kang-In Lee. Indisponible une bonne partie du début de saison à cause d’une blessure puis des Jeux Asiatiques qu’il disputait avec la Corée du Sud, le joueur de 22 ans est en train de faire son trou au PSG.

Kang-In Lee commence à briller au PSG

Brillant en sélection, Kang-In Lee semble en effet poursuivre sur sa lancée. Titulaire lors des deux derniers matchs du PSG, le Coréen s’est montré à son avantage. Passeur décisif pour Kylian Mbappé contre Brest, le crack a ouvert le score ce vendredi face à Montpellier. Luis Enrique ne cache d’ailleurs pas sa joie de le compter dans son groupe.

«C’est une chance de l’avoir»