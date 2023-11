C’est confirmé, Mbappé a conclu un accord secret avec le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que fera Kylian Mbappé à l'issue de son contrat ? Pour l'heure, toutes les options sont sur la table selon les informations exclusives du 10Sport.com. On devrait en savoir plus dans ce dossier lors du premier trimestre 2024. Ce qui est certain, c'est que le joueur a promis au PSG qu'il ne serait aucunement lésé à la fin de la saison.

Après avoir été proches du point de non-retour, les relations entre le PSG et Kylian Mbappé se sont réchauffées durant l'été. Le joueur avait eu une longue discussion avec Nasser Al-Khelaïfi au cours de laquelle il aurait fait une promesse.

PSG : Mbappé sous «pression» pour une raison inattendue ! https://t.co/KvcV6ur2ux pic.twitter.com/rWhCYaYv6m — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Le PSG ne devrait pas être lésé

Comme le confirme L'Equipe ce vendredi, Mbappé a promis au président du PSG que le club ne serait aucunement lésé, peu importe sa décision. Ainsi, cela pourrait se traduire par une prolongation de contrat ou par un renoncement par le joueur d'une partie de ses primes.

Toutes les options sont sur la table

Pour l'heure, aucune décision n'a été prise. Comme l'a annoncé le 10Sport.com il y a quelques jours, il faudra vraisemblablement attendre l'année 2024 pour en savoir plus sur ce dossier, qui ne cesse d'agiter la rubrique mercato que ce soit en France ou en Espagne. Car de l'autre côté des Pyrénées, on espère une arrivée de Mbappé au Real Madrid dès l'été prochain.