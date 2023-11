Mercato : Paul Pogba peut plomber un transfert au PSG

Axel Cornic

S’il a réalisé un grand mercato cet été, Luis Campos n’a pas bouclé que des jolis coups au Paris Saint-Germain. C’est le cas avec Fabian Ruiz, qui n’a jamais vraiment convaincu depuis son arrivée en 2022 et qui pourrait bien partir dès le mercato de janvier, avec les médias italiens qui parlent d’une arrivée à la Juventus pour y remplacer Paul Pogba.

L’hiver pourrait bien être agité pour le PSG, qui cherche encore quelques renforts. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que cela pourrait notamment concerner le poste de latéral gauche, avec Mathías Olivera du Napoli qui plait beaucoup en interne.

Le PSG prêt à vendre Fabian Ruiz cet hiver

Mais ce mercato pourrait également permettre à Luis Campos de poursuivre son ménage en écartant quelques indésirables. Plusieurs sources comme notamment RMC Sport , parlent en effet d’un possible départ de Fabian Ruz, qui ne rentrerait plus vraiment dans les plans du PSG. Pour rappel, le milieu de 27 ans avait rejoint le club parisien en provenance du Napoli dans un transfert autour des 23M€.

La Juventus plus intéressée