PSG : Le feuilleton Mbappé encore relancé ?

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire pourrait enfin débuter en fin de saison, moment où son contrat au PSG sera arrivé à son terme. Et alors que Rodrygo Goes semblait être le futur sacrifice du club merengue dans le cadre de l’arrivée de Mbappé, le Brésilien a finalement prolongé son contrat.

Kylian Mbappé pourrait-il finalement quitter le PSG l’été prochain, soit sept ans après son arrivée ? Le contrat du meilleur buteur de l’histoire du club parisien arrive à expiration et ce dernier a refusé d’activer la clause pour le rallonger d’une saison. D’après Marca , Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid et certains membres du vestiaire comme Jude Bellingham et Vinicius Jr se projetteraient même sur sa future position au Real Madrid.

Rodrygo vers Liverpool dans le cadre du transfert de Mbappé ?

D’après Eduardo Inda, directeur d ’Ok Diario, Rodrygo Goes pourrait être sacrifié en cas de venue de Kylian Mbappé au Real Madrid une fois la saison en cours terminée et le mercato ouvert. « Klopp, en plus d'être un grand entraîneur, il aime les bons joueurs. Il aime un joueur du Real Madrid, apprécié par la direction, mais qui pourrait partir durant l'été si Mbappé arrive durant l’été. C’est un joueur auquel il pense pour remplacer Salah. Le joueur qu'il aime est Rodrygo. Il le mettrait sur le côté car c'est pour remplacer l'Egyptien. Si Mbappé vient, il y aura plusieurs postes qui seront doublés au Real Madrid ».

Ballon d’or : Le PSG annonce du lourd, ça va plaire à Mbappé https://t.co/vTaGSvSej7 pic.twitter.com/1FSrI7VbmC — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Rodrygo Goes prolonge son contrat au Real Madrid

Néanmoins, après Vinicius Jr mercredi, le Real Madrid a officialisé la prolongation de contrat de Rodrygo Goes jusqu’en juin 2028 jeudi. Le projet du club merengue inclurait donc pleinement le jeune attaquant brésilien de 22 ans. Reste désormais à savoir comment le comité de direction du Real Madrid gérera la venue de Kylian Mbappé. Le président de la Liga Javier Tebas avait même assuré dernièrement qu’il y avait 80 % de chances que Mbappé débarque en Espagne en 2024.