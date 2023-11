Le PSG a tout gâché avec le «futur Ballon d'Or»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en 2017 par le PSG pour 222M€, Neymar quittait alors le FC Barcelone afin de sortir de l'ombre de Lionel Messi dans l'espoir de remporter son premier Ballon d'Or. Six ans plus tard le constat est évidemment un échec puisque le Brésilien, qui a rejoint Al-Hilal, ne remportera jamais cette récompense. Pour Jérôme Rothen, c'est un énorme gâchis.

Lorsqu’il signe au PSG en 2017, Neymar est présenté comme le successeur de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. C’est d’ailleurs pour s’émanciper de l’Argentin qu’il quitte le FC Barcelone et s’engage à Paris pour 222M€. Tous les observateurs le voient comme un Ballon d’Or en puissance. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu comme le souligne Jérôme Rothen.

«Tout le monde le voyait comme un futur Ballon d’Or»

« C’était le joueur le plus cher de l’histoire du football à ce moment-là, donc ça veut dire que tout le monde le voyait comme un futur Ballon d’Or. Quand je dis que c’est un gâchis, c’est parce que le Ballon d’Or il ne l’a jamais eu. Entre 25 et 30 ans c’est tes plus belles années, lui on ne s’est même pas posé la question de savoir s’il méritait un Ballon d’Or », assure l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

Rothen et le «gâchis» Neymar