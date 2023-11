PSG : Le successeur de Luis Enrique déjà identifié ?

Axel Cornic

Arrivé il y a seulement quelques mois, Luis Enrique pourrait bien quitter le Paris Saint-Germain plus tôt que prévu. Entre résultats sportifs et possibles coups de théâtre, l’avenir de l’Espagnol est assez flou et du côté de Doha on semble déjà avoir quelques noms en tête pour le remplacer au pied levé.

Il y a un an, le projet de Christophe Galtier semblait plutôt bien marcher, mais tout s’est finalement écroulé après la Coupe du monde. Ainsi, les doutes sont présents en ce qui concerne l’avenir de Luis Enrique, qui ne semble pas faire l’unanimité depuis son arrivée.

Luis Enrique pourrait déjà quitter le PSG

D’après les informations de Mediaset , l’Espagnol est loin d’être assuré d’aller jusqu’au bout de son contrat, qui se termine en juin 2025. Une catastrophe en Ligue des Champions pourrait d’ailleurs pousser le Qatar à trancher dans le vif et se tourner vers un autre entraineur pour guider le PSG.

Antonio Conte plait beaucoup