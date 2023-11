Le PSG critiqué, Luis Enrique annonce la couleur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Proche de laisser échapper les trois points à Brest (3-2) le week-end dernier, le PSG est encore pointé du doigt pour son inconstance, capable du meilleur comme du pire comme du meilleur depuis l’arrivée de Luis Enrique et des nombreux joueurs qui ont signé en faveur du club cet été. Un sujet sur lequel est revenu l’Espagnol en conférence de presse.

Le Paris Saint-Germain est encore en phase d’apprentissage avec Luis Enrique, et cela se ressent au cours de certains matches. Le club de la capitale n’est pas passé loin du piège le week-end dernier contre Brest (3-2) et aura à cœur de se montrer plus serein face à Montpellier ce vendredi soir. Présent en conférence de presse à la veille de la 11e journée de Ligue 1, l’entraîneur du PSG est revenu sur le niveau de son équipe et se montre optimiste pour la suite.

« On est encore dans une phase initiale »

« L'équipe fait des choses très bien mais on est encore dans une phase initiale. On est encore dans un processus de synergie pour voir quels joueurs s'entendent le mieux. Je trouve que j'ai un effectif incroyable avec des joueurs de qualité à chaque position. Je suis satisfait de mon équipe comme je l'ai dit à la fin du mercato mais il y a toujours de la marge pour s'améliorer », a réagi Luis Enrique, dans des propos rapportés par RMC .

Marcelino contacté pour succéder à Luis Enrique ! https://t.co/nfjN6lLxe0 pic.twitter.com/ypQl0obvrj — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

Le PSG a encore souffert contre Brest