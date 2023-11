PSG : Luis Enrique déclare sa flamme à une recrue du mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG au cours du mercato estival 2023 alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar était courtisé depuis longtemps par le club de la capitale. Et Luis Enrique, qui utilisé énormément le défenseur slovaque depuis le début de la saison, ne tarit pas d'éloges à son sujet.

Déjà passé tout proche d'un transfert au PSG durant l'été 2022, Milan Skriniar (28 ans) a finalement décidé de ne pas prolonger son contrat avec l'Inter Milan la saison passée pour débarquer libre au Parc des Princes lors du mercato estival. Une très bonne pioche pour Luis Campos, d'autant que le robuste défenseur central slovaque a enchainé les matchs depuis le début de la saison sous la tunique du PSG (12 apparitions, toutes compétitions confondues). Et de son côté, Luis Enrique semble ravi d'avoir un tel talent sous ses ordres...

Neymar quitte le PSG, les regrets sont déjà grands https://t.co/iwzYbJfi2t pic.twitter.com/3GjW9Zvugn — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Enrique s'enflamme pour Skriniar

Interrogé en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du PSG a vanté les mérites de l'ancien joueur de l'Inter : « Milan Skriniar, plus que tous les messages que je pourrais faire passer à son sujet, il faut surtout regarder ses minutes jouées et le contenu. C'est l'un de ceux qui a le plus joué, et je l'aime énormément. Il a une grosse expérience internationale, il apporte tout ce dont j'ai besoin en tant que défenseur central », lâche Luis Enrique, qui estime que Skriniar apporte toutes les caractéristiques dont le PSG avait besoin.

« Un grand apport pour le PSG »