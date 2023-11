Le PSG reçoit une réponse à 80M€ sur le mercato

Amadou Diawara

Selon la presse italienne, le PSG aurait approché la Juventus ces derniers mois, et ce, pour boucler le transfert de Dusan Vlahovic. Toutefois, la Vieille Dame serait particulièrement gourmande pour son numéro 9. En effet, les Bianconeri aimeraient encaisser un chèque d'environ 70-80M€ pour la vente de Dusan Vlahovic.

Malgré les arrivées de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos lors du dernier mercato estival, le PSG penserait à recruter un tout nouveau numéro 9. D'après les informations d' Il Corriere dello Sport , la direction parisienne aurait approché celle de la Juventus pour boucler un transfert de Dusan Vlahovic. Toutefois, les deux parties n'auraient pas encore lancé des négociations concrètes pour le buteur serbe de 23 ans.

La Juve réclame 70-80M€ pour Vlahovic

Toujours selon Il Corriere dello Sport , la Juventus aurait déjà fixé ses exigences pour la vente de Dusan Vlahovic. En effet, les Bianconeri voudraient empocher une somme comprise entre 70 et 80M€ pour céder leur numéro 9. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, Dusan Vlahovic aurait particulièrement la cote en Premier League.

Vlahovic a la cote en Angleterre