Le phénomène du PSG reçoit un conseil improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Du haut de ses 17 ans, Warren Zaïre-Emery fait désormais partie des éléments indispensables dans le onze-type de Luis Enrique au PSG. Et le jeune milieu de terrain parisien raconte une drôle d'anecdote qui concerne le choix de son numéro de maillot lorsqu'il est passé professionnel.

Lancé dans le grand bain du monde professionnel la saison passée au PSG par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery (17 ans) est annoncé depuis plusieurs années comme étant l'un des éléments les plus prometteurs de l'académie parisienne. Et alors qu'il était utilisé comme un simple élément dans la rotation l'année dernière, le jeune milieu de terrain a été installé en tant que titulaire indiscutable par Luis Enrique au PSG, et il se retrouve même désormais aux portes de l'équipe de France.

Un numéro qui interroge

Malgré cette promotion, Zaïre-Emery continue de porter le numéro 33 au sein du PSG, et il s'en est expliqué dans un entretien accordé au média italien Tuttosport : « Le numéro 33 ? Il n’y a pas de raison particulière, il était disponible et je l’aimais bien », confie le jeune milieu de terrain du PSG, qui lâche ensuite une anecdote assez improbable à ce sujet.

« On m’a dit que j’aurais dû prendre le 24 »