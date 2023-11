PSG : Zaïre-Emery veut détrôner un autre phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais titulaire indiscutable dans l'entrejeu du PSG sous les ordres de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery est aux portes de l'équipe de France. Et le jeune milieu de terrain parisien espère pouvoir battre au plus vite le record de précocité détenu par Eduardo Camavinga, et affiche également des ambitions XXL pour la suite de sa carrière.

Lancé dans le monde professionnel par Christophe Galtier la saison dernière au PSG, Warren Zaïre-Emery (17 ans) est désormais un élément titulaire à part entière. Pour combler le départ de Marco Verratti, Luis Enrique a décidé de faire confiance à son jeune milieu de terrain, qui enchaine les performances de haut rang au PSG et se retrouve désormais aux portes de l'équipe de France.

Ballon d’Or : Mbappé battu par Messi, le PSG impliqué ? https://t.co/beJRbwQMOW pic.twitter.com/e03w60Ew5g — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

« Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga »

Dans un entretien accordé à Tuttosport ce mercredi, Warren Zaïre-Emery affiche son souhait de débarquer au plus vite chez les Bleus et de pouvoir battre le record de précocité d'Eduardo Camavinga : « Tout d'abord, être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga, le plus jeune débutant avec les Bleus (17 ans, 9 mois et 29 jours). Dans quelques jours j'aurai 17 ans et 8 mois.. . », confie le crack du PSG.

Les ambitions XXL de Zaïre-Emery