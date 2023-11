PSG : Mbappé craque et provoque un clash en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche à Brest, Kylian Mbappé s'est d'abord distingué dans le jeu en inscrivant un doublé, puis en créant la polémique en s'en prenant au public brestois qui l'avait insulté lui et son coéquipier Achraf Hakimi. L'attitude de l'attaquant du PSG fait d'ailleurs débat et Frédéric Piquionne et Ludovic Obraniak ne partagent pas la même vision des choses.

Après avoir inscrit le but de la victoire sur la pelouse de Brest (3-2), Kylian Mbappé s'est fait remarquer en invectivant le public breton qui s'en était notamment pris à Achraf Hakimi. Un comportement largement commenté et qui a fait polémique. Frédéric Piquionne pense toutefois qu'il n'y avait rien de grave et que l'attaquant du PSG a eu raison.

«Il est capitaine du PSG, il défend son club et c’est tout à fait normal»

« Quand on chambre un joueur ou une équipe, il faut s’attendre à si l’équipe gagne, se faire charrier en retour. Maintenant, Kylian Mbappé a fait ça parce qu’on a attaqué un de ses coéquipiers. Il est capitaine du PSG, il défend son club et c’est tout à fait normal. Je ne vois pas où est-ce qu’il y a une polémique aujourd’hui, à créer quelque chose où il ne devrait absolument rien avoir. Il est capitaine de l’Équipe de France mais il n’est pas en train de jouer avec l’Équipe de France. On parle aujourd’hui du PSG et Kylian Mbappé est le capitaine du PSG, il défend son club et ses coéquipiers et je trouve ça totalement normal », estime l’ancien attaquant au micro de Prime Vidéo . Un avis qui n’est pas partagé par Ludovic Obraniak, présent sur le même plateau.

«Tu es le capitaine de l’Équipe de France, pour moi tu as un devoir, tu représentes les Français»