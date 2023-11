Il explose au PSG, Zaïre-Emery dévoile son secret

Axel Cornic

Véritable prodige, Warren Zaïre-Emery impressionne tout le monde depuis le début de la saison et surtout Luis Enrique, qui en a fait un titulaire en puissance de son Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à Tuttosport, le jeune milieu de 17 ans est revenu sur certains des secrets de son explosion.

Le PSG a changé son fusil d’épaule. Plus question de miser sur les grandes stars étrangères, place désormais aux talents français, même au plus jeunes. L’exemple parfait est Warren Zaïre-Emery, devenu la nouvelle plaque tournante du jeu parisien cette saison.

Sa notoriété commence à traverser les frontières de la Ligue 1 et pour Tuttosport il s’est confié au sujet de certains petit détails, comme le choix du numéro 33 pour sa première vraie saison en professionnel. « Le numéro 33 ? Il n’y a pas de raison particulière, il était disponible et je l’aimais bien » a révélé Warren Zaïre-Emery.

