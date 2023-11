Lionel Messi n’a pas pardonné au PSG

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, Lionel Messi n’aura pas laissé un grand souvenir au Paris Saint-Germain. Entre déceptions sportives, polémique et désamour des supporters, l’Argentin n’a jamais semblé trouver sa place et la toute récente cérémonie du Ballon d’Or semble clairement avoir été une occasion pour se venger.

La classe est une affaire innée et après la cérémonie du Ballon d’Or 2023, on peut dire que Lionel Messi en manque cruellement. Et pour une fois on ne parle pas de ses gouts vestimentaires, puisque l'Argentin s’est présenté pour une fois dans une tenue sobre et élégante. Non, c’est bien son comportement envers le PSG qui interroge, bien loin d’ailleurs de la simple frontière parisienne.

«Il était tellement fort», un joueur du PSG s’enflamme pour Neymar https://t.co/0Pni6ByEZF pic.twitter.com/pspLKUR8jb — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

« Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais »

Car à aucun moment Lionel Messi n’a eu un mot de remerciement pour le PSG, club qui l’a pourtant aidé dans la conquête de ce 8e huitième Ballon d’Or. Les seules fois où il a cité son ancien club c’est seulement pour dire combien il y était malheureux. « Mon passage à Paris ne s’est pas passé comme je l’espérais et ce pour différentes raisons » a notamment confié la star argentine.

La vengeance de Messi

La Gazzetta dello Sport laisse entendre que toute la communication de Lionel Messi lors de cette cérémonie du Ballon d’Or, aurait été soigneusement étudiée. Une sorte de vengeance préparée pour infliger le coup final à un PSG qui a pourtant tout fait pour le mettre à l’aise, sans parler évidemment du contrat en or qui lui a été offert... et qu’aucun autre club ne semblait disposé à lui donner.

Des retrouvailles assez froides avec Mbappé

Cette communication n’est pas passée inaperçue et même à l’étranger on s’étonne donc du peu de considération donnée par Messi au PSG. D’ailleurs, le comportement de ses anciens coéquipiers et surtout de Kylian Mbappé était assez parlant. S’il a félicité l’Argentin pour son huitième sacre, le capitaine de l’équipe de France a paru assez distant.